Крупнейший недостроенный ТРЦ в Украине нацелились продать за 1 млрд грн

С момента проведения первого аукциона стоимость прав на ТРЦ снизилась почти в 2,3 раза

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) повторно выставляет на продажу права требования по кредитам банка Надра, обеспечением по которым выступает крупнейший недостроенный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Республика в Киеве.

Об этом пишет Finclub.

Аукцион запланирован на 15 мая. Стартовая цена реализации составляет 1,1 млрд грн.

Отметим, что Фонд гарантирования проводил уже 10 аукционов по продаже данного актива.

ТРЦ Республика расположен в Киеве. Строительство объекта, инвестиции в который оценивались в $350 млн, началось в 2012 году, а сдача объекта в эксплуатацию планировалась в 2014-ом. Проект строительства ТРЦ Республика был приостановлен в 2015 году решением собственника. Инвесторами проекта выступали Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев. Общая площадь недостроенного ТРЦ должна была составить 298 тыс. кв. м, что позволило бы ему стать на тот момент третьим по величине в Европе.

Напомним, что в июле 2017 года аукцион по продаже ТРЦ Республика провалился. Тогда он был отменен из-за ошибочно указанного номера договора кредитования.

В конце сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил на продажу права требования по кредитам ликвидируемого банка Надра. После неудачных попыток стоимость торгового-развлекательного центра снизили почти вдвое.

В ноябре Фонд снова провалил попытку продажи ТРЦ. С момента проведения первого аукциона стоимость прав на ТРЦ снизилась почти в 2,3 раза - с 2,5 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Последний аукцион проводился 27 февраля, однако покупателей не нашлось. Тогда стало известно, что в компании DCH Infrastructure & Real Estate, которая входит в группу компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского, заявили о возможности приобретения ТРЦ.