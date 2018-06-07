Крупнейший мировой производитель электротранспорта задумался о производстве в Украине

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BYD интересуется производством литиевых батарей в Украине

BYD интересуется производством литиевых батарей в Украине

Крупнейший производитель электротранспорта и литиевых батарей в мире – китайская компания BYD рассматривает возможность размещения производства на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

На встрече министра инфраструктуры Владимира Омеляна и управляющего директора BYD Company Limited на европейском рынке Исбранда Хо (Isbrand Ho) стороны обсудили возможность размещения мощностей по производству литиевых батарей для электробусов и электромобилей на территории Украины, а также планы BYD по экспансии на европейский рынок.

"У Украины есть уникальный потенциал для размещения производственных мощностей и безбарьерного экспорта в ЕС благодаря Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и благоприятной экономической ситуации" - отметил Хо. 

Омелян в свою очередь пригласил представителей компании BYD посетить Украину для изучения внутреннего рынка и встреч с украинским бизнесом для построения дальнейшей кооперации.

"Украина приветствует желание крупнейшего производителя электротранспорта и литиевых батарей компанию BYD серьезно рассматривать Украину как плацдарм для выхода на европейский рынок", - отметил министр.

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