Крупнейший литовский ритейлер решил закрыть в Украине сеть аптек

Литовская компания Euroapotheca решила прекратить деятельность в Украине и сосредоточиться на рынках Северной, Центральной и Восточной Европы.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что в первом квартале 2018 года компания начала работать в Швеции и укрепила свои позиции в Эстонии, приобретя аптечные сети на этих рынках.

В Украине Euroapotheca (компания Еврофармация) владела четырьмя аптеками, в которых работали 19 сотрудников.

Euroapotheca принадлежит контролируемой предпринимателем Нериюсом Нумавичюсом одной из крупнейших в Литве коммерческих групп и одному из крупнейших ритейл-холдингов Прибалтики - Vilniaus prekyba.

Консолидированная выручка Euroapotheca в 2017 году выросла на 4% - до €367,2 млн.

В частности, выручка компании в Литве в 2017 году выросла на 3,2% - до €239,1 млн, Латвии - на 11,8%, до €55 млн, Эстонии - на 1,9%, до €31,6 млн, Польше - на 0,2%, до €40,9 млн, Украине - на 13%, до €0,7 млн.