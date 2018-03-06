Крупнейший газодобытчик Украины заказал 3D-модели своих месторождений

Крупнейший газодобытчик в стране – государственная Укргаздобыча (УГД) – решила внедрить программное обеспечение наибольшей нефтесервисной компании Schlumberger для 3D-моделирования месторождений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Стоимость контракта с Schlumberger по внедрению Petrel и Eclipse составит 179,2 млн грн, согласно данным в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Программное обеспечение Petrel позволяет создавать объемные модели геологического строения газовых, газоконденсатных и нефтегазовых месторождений.

"На следующем этапе программа Eclipse моделирует процесс разработки нефтяных и газовых залежей; кроме того, этот комплекс позволяет определить участки залежей, которые разрабатываются более активно, а также участки, менее вовлечены в разработки, даст основания для проектирования новых эксплуатационных скважин", - пояснили в компании.

В свою очередь программный комплекс Techlog предназначен для обработки результатов геофизических исследований скважин на современном уровне. "Он позволяет с высокой достоверностью выделять в разрезе скважины продуктивные пласты и отслеживать их распространение по площади месторождения", - отметили в УГД.

Укргаздобыча рассчитывает "детализировать и уточнять геологическое строение существующих месторождений, уточнять границы залежей и запасы углеводородов, и, возможно, обнаружить ранее неоткрытые продуктивные пласты, что позволит нарастить запасы углеводородов, сделать их изъятия более рациональным и интенсивным".

Ранее сообщалось, что Укргаздобыча вышла на годовой объем бурения.

Укргаздобыча, 100% акций которого принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.