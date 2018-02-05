Крупнейший европейский авиаперевозчик увеличил прибыль на 12%

Выручка выросла на 4% - до €1,4 млрд

Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер компания Ryanair Holdings Plc увеличила прибыль в третьем квартале 2018 финансового года на 12% благодаря росту пассажирских перевозок.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

Так, в октябре чистая прибыль в октябре-декабре составила €105,6 млн против €94,7 млн за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла на 4% - до €1,4 млрд по сравнению с €1,3тмлрд.

Кроме того, отмечается, что загруженность рейсов повысилась до 96% с 95% в прошлом году. Компания перевезла в октябре-декабре 30,4 млн человек, что на 6% превышает показатель за тот же период предыдущего года (28,8 млн пассажиров).

Средняя стоимость билета, включая багаж, снизилась на 4% - до €32 с €33.

В Ryanair также подтвердили прогноз, согласно которому по итогам всего текущего фингода она планирует получить прибыль в диапазоне €1,4-1,45 млрд . При этом авиакомпания намерена перевезти 130 млн пассажиров (рост на 8%) против ранее ожидавшихся 129 млн.

В 2019 фингоду ожидается рост пассажиропотока на 6% - до 138 млн человек.

Кроме того, отмечается, что совет директоров утвердил программу выкупа акций авиаперевозчика объемом 750 млн евро, которая будет действовать в феврале-октябре.

Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон-Дублин.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что уже до конца января украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair.