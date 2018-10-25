Крупнейший добытчик газа в Украине впервые за 10 лет выиграл тендер Госгеонедра

Укргаздобыча впервые за десять лет выиграла аукцион Государственной службы геологии и недр на покупку специального разрешения на пользование недрами Липовецкой газоконденсатной площади во Львовской области.

Об этом компания написала на своей Facebook-странице.

Стоимость разрешения составляет 15,1 млн грн. Начальная цена выросла более чем в 4 раза с 3,5 млн грн.

В Госгеонедра отметили, что это первый аукцион за последние 2 года.

Отмечается, что на торги были выставлены Черницкая (Стрыйский район, Львовская область) и Липовецкая (Яворовский район, Львовская область) площади нефтегазовых месторождений. Еще два нефтегазовых участка в Сумской и Львовской областях были сняты с аукциона из-за отсутствия заявок, добавили в Госгеонедра. Черницкую площадь получила компания Стрийнафтогаз за 2 млн грн.

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.