Крупнейший добытчик газа в Украине может получить €50 млн от ЕБРР

Банк может выделить средства компании на закупку установок для ремонта скважин

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает проект предоставления Укргаздобыче €51,9 млн кредита на закупку установок для ремонта скважин, а также проекты по повышению энергоэффективности.

Об этом говорится в сообщении банка, передает Интерфакс-Украина.

Совет директоров ЕБРР планирует рассмотреть этот проект 12 декабря этого года.

В документе указывается, что проект связан с предоставлением суверенной гарантии Украины.

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Отметим, что ЕБРР на днях принял новую 5-летнюю стратегию для Украины и определил операционные и приоритеты в Украине, среди которых энергобезопасность и энергоэффективность.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти €12,1 млрд в рамках около 400 проектов.