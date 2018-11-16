Крупнейшие компании Украины увеличили доходы на сотни миллиардов

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Доходы крупных предприятий выросли на 334 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Доходы крупных предприятий выросли на 334 млрд грн

Доходы крупных налогоплательщиков Украины за 9 месяцев 2018 года (январь-сентябрь) выросли на 10,2%, или на 334 млрд грн, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до более 3,6 трлн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.

При этом, доходы крупных плательщиков составляют почти 61% от объемов доходов по Украине в целом.

Крупнейшие плательщики обеспечили более 79% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 55 млрд грн налога на прибыль, что на 7,6 млрд грн или на 16,2% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие 2017-го задекларировано 47,3 млрд грн.

Положительная динамика по декларированию налога на прибыль прослеживается и в сравнении с предыдущим отчетным кварталом, заключили в Фискальной службе.

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