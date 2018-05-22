Крупнейшему украинскому производителю курятины отказали в покупке активов во Франции

В холдинге заявили, что продолжат наблюдать за европейским рынком, рынком Среднего Востока

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) не смог купить активы французской компании Doux, которые по решению суда будут переданы консорциуму при участии французского производителя LDC и компании из Саудовской Аравии Al-Munajem.

Об этом сообщила финансовый директор компании Виктория Капелюшная, передает Интерфакс-Украина.

"На днях Коммерческий суд Ренна (Франция) принял решение удовлетворить предложение по покупке французкой Doux – не наше, а консорциума в лице французского производителя LDC и компании из Саудовской Аравии Al-Munajem. Отмечу, что здесь речь идет не о продаже компании, но о продаже активов. Мы находились в этом процессе и видели, как идут дела", – рассказала она.

Кроме того, финдиректор заявила, что холдинг продолжат наблюдать за европейским рынком, рынком Среднего Востока, но пока не готовы делать заявления. "Мы рассматриваем предложения в нескольких странах", - добавила она.

Doux Group основана в 1955 году и является одним из крупнейших европейских производителей продуктов птицеводства.

Основным акционером Doux с 2016 года является французская группа Terrena, которая, по данным Challenge's, неоднократно высказывалась, что не в состоянии финансировать убыточную деятельность Doux, потерявшей за последние два года €35 млн.

С 2016 года у группы начались экономические трудности. Основной причиной сама компания назвала демпинг цен на курятину (на 30% за год) со стороны бразильских производителей на рынке Саудовской Аравии, который является основным для Doux.

Ранее агрохолдинг МХП заявлял, что может поглотить французского производителя мяса птицы Doux Group.

Однако, в конце марта этого года у МХП появился конкурент в сделке по покупке убыточной птицефабрики во Франции.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.