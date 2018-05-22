Крупнейшему украинскому производителю курятины отказали в покупке активов во Франции

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) не смог купить активы французской компании Doux, которые по решению суда будут переданы консорциуму при участии французского производителя LDC и компании из Саудовской Аравии Al-Munajem.
Об этом сообщила финансовый директор компании Виктория Капелюшная, передает Интерфакс-Украина.
"На днях Коммерческий суд Ренна (Франция) принял решение удовлетворить предложение по покупке французкой Doux – не наше, а консорциума в лице французского производителя LDC и компании из Саудовской Аравии Al-Munajem. Отмечу, что здесь речь идет не о продаже компании, но о продаже активов. Мы находились в этом процессе и видели, как идут дела", – рассказала она.
Кроме того, финдиректор заявила, что холдинг продолжат наблюдать за европейским рынком, рынком Среднего Востока, но пока не готовы делать заявления. "Мы рассматриваем предложения в нескольких странах", - добавила она.
Doux Group основана в 1955 году и является одним из крупнейших европейских производителей продуктов птицеводства.
Основным акционером Doux с 2016 года является французская группа Terrena, которая, по данным Challenge's, неоднократно высказывалась, что не в состоянии финансировать убыточную деятельность Doux, потерявшей за последние два года €35 млн.
С 2016 года у группы начались экономические трудности. Основной причиной сама компания назвала демпинг цен на курятину (на 30% за год) со стороны бразильских производителей на рынке Саудовской Аравии, который является основным для Doux.
Ранее агрохолдинг МХП заявлял, что может поглотить французского производителя мяса птицы Doux Group.
Однако, в конце марта этого года у МХП появился конкурент в сделке по покупке убыточной птицефабрики во Франции.
Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.
На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.
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