Крупнейшему производителю курятины в Украине разрешили купить компанию в Словении

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) получил разрешение Комиссии по защите конкуренции Сербии на приобретение 90,69% акций вертикально-интегрированной компании в Юго-Восточной Европе Perutnina Ptuj (Словения).

Об этом сообщало сербское ведомство, передает Интерфакс-Украина.

"Планируемая концентрация будет осуществляться на основании договора о покупке акций… После сделки MHP SE будет владеть 90,69% акций от общего количества акций Perutninе. Связанные с Perutninе компании в Сербии ... осуществляют деятельность по производству бройлеров, инкубации яиц, производству и продаже свежего и переработанного мяса птицы ", - говорится в сообщении.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн в сравнении с 2016 годом. Его выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% - до почти $1,3 млрд.

Напомним, в 2016 году компания запустила завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили $3,5 млн.

А в марте 2017 года МХП открыл предприятие по переработке мяса птицы в Словакии.

Позже появилась информация о намерениях компании Юрия Косюка приобрести завод в Польше. Тогда в польское Управление защиты конкуренции и потребителей поступила заявка о предоставлении разрешения на приобретение Exdrob от кипрской Roftan Holding, принадлежащей Мироновскому хлебопродукту.

В ноябре также стало известно,что МХП задумался о покупке пяти заводов в Европе.

В сентябре МХП заявлял о намерении приобрести вертикально интегрированную компанию в Юго-Восточной Европе Perutnina Ptuj.