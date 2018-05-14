Крупнейшего в Украине производителя товаров для дома продали греческой компании

Компания по управлению активами Horizon Capital продала принадлежащий ей пакет акций крупнейшего украинского производителя товаров для дома Эргопак греческой компании Sarantis.

Об этом сообщила пресс-служба украинской инвесткомпании.

При этом данные по сделке в сообщении не уточняются.

Эргопак производит товары под торговыми марками Мелочи жизни, DOMI, Novax, торговой маркой для экспортного рынка Акция. Кроме собственных торговых марок Эргопак производит продукцию под собственными торговыми марками для таких сетей, как Ашан, Билла, Экспансия, Метро, АТБ, Фуршет. По данным компании, в 2017 году оборот Эргопака составил $29 млн, доля экспорта – 46%. Стоимость предприятия оценивается в $20 млн.

В 2007 году Эргопак открыл производственный комплекс в Каневе Черкасской области. С этого же года является эксклюзивным поставщиком европейского кухонного и уборочного пластика Plafor в Украину.

Horizon Capital сообщила, что со времени вхождения в Эргопак выручка производителя товаров для дома выросла более чем в 15 раз в гривневом эквиваленте. Кроме того, компания расширила производственные мощности в Украине и модернизировала процесс сбора и переработки сырья.

"Эргопак привлек в Украину авторитетного европейского стратегического инвестора. Это первая FMCG (производство товаров повседневного потребления – ред.) компания из Западной Европы, которая вышла на украинский рынок за последние 10 лет. Мы приветствуем Sarantis и уверены, что они получат для Эргопака еще больше побед", - отметила основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна.

Ранее Эргопак намеревался приобрести украинский производитель товаров для дома и личной гигиены корпорация Биосфера (торговые марки Фрекен Бок, Vortex, Фреш Бери, Eventa и другие). Однако сделка не состоялась.

Sarantis Group - компания потребительских товаров, основана в Константинополе в 1930 году. Дочерние компании Sarantis работают в Польше, Румынии, Болгарии, Сербии, Чехии, Венгрии, Македонии, Боснии и Португалии. Дистрибьюторская сеть насчитывает около 65 тыс. точек продаж (супермаркеты, салоны красоты и аптеки) в Южной и Восточной Европе. Компания реализует продукцию собственных брендов и является дистрибьютором ряда марок в сегментах Mass Market Cosmetics, Household Products, Health & Care Products. Кроме того, Sarantis Group является дистрибьютором крупных европейских косметических брендов сегмента Luxury Cosmetics (Prada, Nina Ricci, Trussardi, Valentino и пр.). Консолидированный оборот компании в 2017 году составил €343,2 млн против €329 млн в 2016 году, чистая прибыль выросла на 16,8% - до €28,6 млн. Доля экспорта составила 64,4% от общего объема продаж.