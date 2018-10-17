Крупнейшее в Украине газовое хранилище решили обновить за 1 млрд грн

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины – компания Укртрансгаз объявила в системе электронных торгов Prozorro тендер на модернизацию крупнейшего в Украине подземного хранилища газа.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ожидаемая стоимость реконструкции компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции Бильче-Волица составляет 998 млн грн. Предполагается, что подрядчик выполнит проектно-изыскательские, строительные и ремонтные работы до 31 декабря 2019 года

При этом, закупка будет осуществлена ​​согласно EPC-контракта. Его отличие от типичных украинских договоров подряда в том, что победитель тендера самостоятельно разрабатывает проектную документацию, проводит изыскательские работы и согласовывает проектную документацию, а по завершении работ – совместно с заказчиком вводит объект в эксплуатацию.

Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ) является вторым по величине в Европе и крупнейшим в Украине. Оно имеет объем 17 млрд куб. м и принимает участие в предоставлении услуг хранения газа, в том числе в режиме таможенного склада, для иностранных и украинских заказчиков. Также это ПХГ может выполнять роль буфера для компенсации суточного колебания объемов газа в ГТС Украины в случае возникновения внештатных ситуаций и резкого изменения потребления как украинскими так и европейскими потребителями.

При ожидаемом объеме активного газа в ПХГ Украины к началу отопительного периода в 17 млрд куб. м, в Бильче-Волицко-Угерском ПХГ концентрируется больше 8 млрд куб. м.