Крупнейшая украинская авиакомпания приостановит полеты в Казахстан

Прямые перелеты между Киевом и Астаной возобновятся 29 апреля следующего года

Компания Международные авиалинии Украины (МАУ) в рамках оптимизации зимнего расписания приостанавливает выполнение прямого рейса Киев-Астана до летней навигации 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Как рассказал вице-президент по коммерции авиакомпании Сергей Фоменко, стоимость авиационного топлива в октябре 2018 года на 40,3% превышает аналогичный показатель 2017 года.

"Украинские перевозчики также несут непродуктивные расходы на облет воздушного пространства Российской Федерации, а спрос на прямые перевозки из Украины и Европы в Астану снижается в зимний период. Все эти факторы повышают стоимость перевозки", - объяснил он.

В связи с этим авиакомпания запланировала на зимний период организовать перевозки между Киевом и Астаной совместно с авиакомпаниями-партнерами. Прямые перелеты между Киевом и Астаной возобновятся 29 апреля 2019 года.

Пассажиры МАУ смогут воспользоваться прямыми беспосадочными рейсами между столицами Украины и Казахстана до 3 декабря текущего года.

Отмечается, что пассажиры, которые приобрели билеты на прямые рейсы, смогут либо переоформить их на альтернативные маршруты, либо затребовать возврат средств.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входят 45 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.