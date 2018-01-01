Крупнейшая товарная биржа Китая во второй раз попытается купить акции ПФТС Сегодня, 09:41 40 Цей матеріал також доступний українською

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE), которой ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) отказал в покупке более 25% акций фондовой биржи ПФТС, снова намерена купить часть акций биржи.

Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета, передают Українські Новини.

АМКУ проведет заседание 6 декабря, в ходе которого намерен рассмотреть результаты рассмотрения дела о покупке BOCE акций фондовой биржи ПФТС.

Напомним, что BOCE уже подавала в АМКУ документы на покупку более 25% акций фондовой биржи ПФТС в апреле текущего года, но ей отказали.

BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в $1 трлн. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине, КНР.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке. В 2017 году объем биржевых контрактов на ПФТС составил 64,3 млрд грн и по этому показателю она уступила только бирже Перспектива (127,4 млрд грн), но опередила Украинскую биржу (13,4 млрд грн). Основной объем торгов пришелся на гособлигации – 58 млрд грн, тогда как оборот акций составил 3,2 млрд грн. облигаций предприятий – 3,2 млрд грн.