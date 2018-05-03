Крупнейшая товарная биржа Китая присмотрела себе новый актив в Украине

Крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) намерена купить более 25% акций украинской фондовой биржи ПФТС.

Об этом сообщил информированный источник, передают Українські Новини.

В свою очередь в Антимонопольном комитете (АМКУ) сообщили, что 3 мая состоится заседание, в ходе которого АМКУ намерен рассмотреть предоставление предварительных выводов о покупке BOCE акций ПФТС.

В июле прошлого года стало известно, что BOCE была намерена купить Украинскую биржу. При этом в компании Dragon Capital, которая является акционером Украинской биржи, подтвердили намерение BOCE купить украинскую биржу.

Отметим, что в июне 2017 года BOCE купила 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития.

BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в $1 трлн. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине, КНР.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке. В 2017 году объем биржевых контрактов на ПФТС составил 64,3 млрд грн и по этому показателю она уступила только бирже Перспектива (127,4 млрд грн), но опередила Украинскую биржу (13,4 млрд грн). Основной объем торгов пришелся на гособлигации – 58 млрд грн, тогда как оборот акций составил 3,2 млрд грн. облигаций предприятий – 3,2 млрд грн.