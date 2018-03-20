Крупнейшая швейцарская авиакомпания решила вернуться в Украину

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Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Фото: Pixabay

Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines возобновляет рейсы Киев - Цюрих.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Борисполь, передают Українські Новини.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Swiss International Airlines (SWISS) - крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, страны Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

В 2013 году Swiss Airlines открыла рейс Киев - Цюрих. Однако с 2014 года по экономическим причинам авиакомпания прекратила летать в Украину.

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