Крупнейшая польская нефтегазовая компания планирует расширить присутствие в Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG намерена расширять присутствие на рынке Украины.

Об этом говорится в полугодовом отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, одной из стратегических задач группы является дальнейшее расширение деятельности на рынках Центральной и Восточной Европы.

"Группа PGNiG продолжит усилия, направленные на укрепление своего присутствия в Украине, одном из наиболее перспективных рынков региона", - говорится в документе.

Напомним, что PGNiG реализует газ украинским потребителям с августа 2016 года. А с 19 октября 2017 года PGNiG начала напрямую поставлять газ поставщикам в Украине благодаря доступу к украинским газопроводам. До тех пор PGNiG поставляла газ только до границы с Украиной.

В 2017 году компания нарастила экспорт газа в Украину на 35% - с 10,24 до 13,78 ТВт-ч.

PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, которая занимается разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.