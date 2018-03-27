Крупнейшая польская авиакомпания запустила новый рейс в Украину

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

Крупнейшая польская авиакомпания LOT 27 марта открыла рейс Львов - Ольштын.

Об этом передают Українські новини.

Стоимость билетов в обе стороны будет стартовать от 225 польских злотых (54€).

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - во вторник и субботу из международного аэропорта Львов в аэропорт Ольштын-Мазуры в 54 км от Ольштына.

Из Ольштына рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

На маршруте будет использоваться самолет Bombardier Q400, который рассчитан на 78 пассажиров.

Ранее сообщалось, что крупнейшая польская авиакомпания LOT запускает рейс из украинского Львова в польскй город Быдгощ.

Кроме того, LOT рассматривает возможность запуска новых направлений на украинском рынке – обсуждается открытие рейсов в Днипро, Ивано-Франковск или Винницу. Компания также задумалась о запуске новых авиарейсов из Харькова.

Польские авиалинии LOT - польские национальные авиалинии, созданные 29 декабря 1928 года, является одной из старейших действующих авиакомпаний в мире.

Нынешними акционерами LOT являются государственное казначейство (99,82% акций), TFS Silesia (0,144%) и некоторые текущие и бывшие сотрудники компании (0,036%).