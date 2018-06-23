Крупнейшая польская авиакомпания станет чаще летать из Харькова

Рейсы будут осуществляться каждый день, а по средам, пятницам, субботам и воскресеньям - дважды в день

Польская авиакомпания LOT увеличила частоту рейсов из Харькова в Варшаву.

Об этом сообщили на Facebook-странице международного аэропорта Харьков.

Теперь авиакомпания осуществляет полеты по данному направлению 11 раз в неделю вместо девяти.

Рейсы будут осуществляться каждый день, а по средам, пятницам, субботам и воскресеньям - дважды в день. Стоимость билетов стартует от $123.

Отметим, что в 2017 году авиакомпания увеличила частоту полетов из Харькова в Варшаву с 5 до 9 рейсов в неделю.

LOT - польские национальные авиалинии, созданные 29 декабря 1928 года, является одной из старейших действующих авиакомпаний в мире.

Нынешними акционерами LOT являются государственное казначейство (99,82% акций), TFS Silesia (0,144%) и некоторые текущие и бывшие сотрудники компании (0,036%).