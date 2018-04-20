Крупнейшая польская авиакомпания откроет новый рейс в Украину

LOT в августе откроет регулярные рейсы из Киева в Быдгощ

Авиакомпания LOT объявила об открытии в августе нового маршрута Киев – Быдгощ (Польша) на самолетах Embraer.

Об этом сообщает avianews.

Новый рейс будет осуществляться из аэропорта в Жулянах. Полеты по новому маршруту из Украины в Польшу будут выполняться два раза в неделю на Embraer 175.

Расписание предусматривает вылеты из киевского аэропорта по четвергам и воскресеньям в 23:40 с прилетом в Быдгощ в 00:40 на следующий день. Обратные вылеты будут выполняться из Быдгоща по понедельникам и пятницам в 05:10 с прилетом в Киев в 08:00. Время в пути составит около 2 часов.

Для выполнения новых рейсов Киев-Быдгощ LOT намерен задействовать самолет, который прилетает вечером из Варшавы в Жуляны и улетает утром в Варшаву.

Цена билетов на рейсы Киев-Быдгощ начинается от $89 в обе стороны с учетом сборов и перевозки только ручной клади. Билеты по тарифу Stardard, который включает бесплатную норму багажа, продаются по цене от $139 в обе стороны с учетом сборов.

Напомним, в июле LOT намерен открыть рейсы Варшава-Запорожье, а в августе увеличить в два раза частоту полетов из Варшавы в киевский аэропорт в Жулянах.

LOT – польские национальные авиалинии, созданные 29 декабря 1928 года, является одной из старейших действующих авиакомпаний в мире. Нынешними акционерами LOT являются государственное казначейство (99,82% акций), TFS Silesia (0,14%) и некоторые текущие и бывшие сотрудники компании (0,036%).

LOT Polish Airlines обеспечивает около 5 млн пассажиров в год почти 60 направлениями по всему миру через Варшаву. LOT предлагает также прямые дальнемагистральные рейсы в США, Канаду, Китай, Японию и Южную Корею.