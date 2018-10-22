Крупнейшая мировая нефтекомпания впервые поставила дизтопливо в Украину танкерами

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Британская BP поставила итальянское топливо в Украину
Фото: nefterynok.info

Британская BP поставила итальянское топливо в Украину

Нефтегазовая компания BP впервые поставила более 33 тыс. тонн итальянского ДТ на перевалку в Одесский порт.

Об этом пишет профильное издание НефтеРынок.

Дизтопливо на терминал Одессанефтеродукт доставил танкер Valgardena, который ходит под итальянским флагом. Судно зашло в субботу, 20 октября.

На перевалку поступило более 33 тыс. тонн дизельного топлива стандарта Евро-5. Производителем ДТ является итальянская компания Sarlux, которая управляет НПЗ Sarroch на острове Сицилия мощностью 15 млн тонн в год.

Поставщиком и получателем ресурса в Украине в режиме таможенного склада выступила BP Oil International Ltd.

С украинской стороны импортером топлива является одна из компаний, входящих в группу Приват. По данным участников рынка, топливо будет отгружаться партиями для АЗС Привата, а также реализовываться мелким оптом в южных регионах Украины. Ранее импорт нефтепродуктов в Украину для группы компаний осуществляла Укртатнафта.

BP (до мая 2001 года – British Petroleum) – транснациональная нефтегазовая компания, с штаб-квартирой в Лондоне. Является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.

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