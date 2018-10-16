Крупнейшая мировая компания по добыче алмазов резко снизила продажи

Крупнейшая в мире компания по добыче алмазов De Beers в ходе восьмого в этом году октябрьского цикла (условная стоимость продаж по состоянию на 8-12 октября), по предварительным данным, снизила продажи до $475 млн.
Об этом сообщила компания Anglo American plc, которая владеет 85% De Beers.
Это на 5,5% ниже показателя предыдущего цикла, однако на 26% выше данных годичной давности.
"Хотя обменный курс рупии к доллару повлиял на спрос в категориях с самой низкой ценой, мы по-прежнему наблюдаем устойчивый спрос на необработанные алмазы De Beers, отражающий постоянный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США", – заявил CEO De Beers Брюс Кливер.
De Beers – международная корпорация, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году на территории нынешней ЮАР. С 2012 года собственниками компании являются Anglo American (85%) и правительство Ботсваны (15%).
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