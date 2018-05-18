Крупнейшая мировая инвесткомпания решила избавиться от сети отелей Hilton

0 комментировать
Сумма сделки оценивается примерно в $1,3 млрд
Фото: pixabay/Avtosha

Сумма сделки оценивается примерно в $1,3 млрд

Крупнейшая в мире компания по инвестициям Blackstone продает все принадлежащие ей акции (15,8 млн бумаг) сети отелей Hilton Worldwide Holdings Inc.

Об этом говорится в пресс-релизе Hilton, передает Интерфакс-Украина.

Сумма сделки оценивается примерно в $1,3 млрд. Hilton намерена выкупить 1,2 млн акций из указанного пакета.

Отметим, что Blackstone приобрела Hilton за $6,5 млрд в 2007 году и произвел делистинг компании, однако после неудачного для фирмы периода вновь разместил ее акции в 2013 году.

В 2014 году Blackstone начала постепенно избавлялась от акций Hilton. Самая крупная сделка была завершена в 2017 году, когда китайский конгломерат HNA Tourism Group приобрел 25% бумаг сети отелей за $6,5 млрд.

18 мая акции Hilton подешевели на 0,4%, капитализация компании с начала года выросла на 4,3%, до $25,4 млрд.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове