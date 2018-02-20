Крупнейшая металлургическая компания Украины объяснила, почему покупает уголь в России

В ArcelorMittal объяснили производственной необходимостью закупки угля в РФ

Компания АрселорМиттал Кривой Рог вынужденно увеличила импорт угля и кокса, в том числе из России, чтобы избежать остановки производства.

Об этом говорится в комментарии компании, передает ЭП.

"Как крупнейший экспортер наше предприятие обязано принять все возможные меры, чтобы не допустить срыва договорных обязательств по экспорту своей продукции и остановки производства", - заявили в компании.

По данным компании, более половины от всего объема поставок пришлось на РФ. В целом, предприятия горно-металлургического комплекса Украины ежемесячно импортируют около 1,2 млн тонн угля.

"Доля АрселорМиттал составляет лишь 25% от общего объема отраслевого потребления", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что все предприятия металлургической отрасли Украины, в том числе АрселорМиттал, используют как сырье уголь и кокс определенных марок в коксохимическом производстве, агломерации, а также на установках пылеугольного вдувания в доменном производстве.

В компании также подчеркнули, что в марте 2017 года АрселорМиттал вместе со многими другими предприятиями отрасли заявил о своей обеспокоенности из-за возможных негативных последствий блокады железнодорожного сообщения на востоке Украины.

Следствием блокады стало прекращение сотрудничества всех предприятий ГМК, "в том числе АрселорМиттал с предприятиями-поставщиками угля с оккупированных территорий, работавших в украинской юрисдикции", сообщила пресс-служба.

"Наше предприятие, как и другие аналогичные производители в области немедленно почувствовали нехватку угля марок АШ и АС. Запасы этих материалов быстро исчерпывались, и компания была вынуждена нарастить долю импорта из разных стран", - заявили в компании.

Сейчас для обеспечения производства АрселорМиттал импортирует уголь и кокс из Польши, Чехии, Казахстана, США, Канады, Колумбии, Австралии, Китая, а также России.

Ранее сообщалось, что ArcelorMittal после блокады поступлений сырья с временно неподконтрольных территорий Украины начал закупки в РФ.

ArcelorMittal Кривой Рог (бывшее название Криворожсталь) - самое крупное предприятие горно-металлургического комплекса Украины с полным металлургическим циклом. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом ArcelorMittal Кривой Рог и рядом малых компаний, в частности, ArcelorMittal Берислав.

В 2007-м году комбинат перешел в состав корпорации АрселорМиттал (ключевой совладелец - английский бизнесмен индийского происхождения, миллиардер Лакшми Миттал).