Крупнейшая хорватская нефтегазовая компания заинтересовалась разработкой украинских недр

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Хорватская компания рассматриваем участки во Львовской области
Фото: enr.construction.com

Хорватская компания рассматриваем участки во Львовской области

Хорватская компания Industrija Nafte (INA) обсуждает возможные проекты по разработке полезных ископаемых в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

В частности, сейчас компания рассматриваем участки во Львовской области.

"Мы видим перспективы добычи нефти и газа в Украине и намерены принять участие в аукционах по продаже специальных разрешений на право пользования нефтегазоносными недрами", - сказал руководитель компании Иосиф Бабнич.

Кроме того, он добавил, что юристы компании изучают украинское законодательство для входа на рынок добычи углеводородов.

"Сейчас мы рассматриваем как участие в аукционе на заявленных площадях, так и способ сотрудничества на условиях подписания соглашения о разделе продукции (СРП)", - сказал Бабнич.

INA - крупнейшая нефтегазовая компания Хорватии, занимающаяся разведкой, добычей и транспортировкой нефти и газа. Также производитель занимается деятельностью и за пределами Хорватии, в частности, ведет разведку и добычу нефтегазовых месторождений в Анголе и Египте. В группу компаний INA входят два крупнейших нефтеперерабатывающих завода страны в Риеке и Сисаке.

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