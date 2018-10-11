Крупнейшая греческая авиакомпания приостановила полеты в Украину

Крупнейшая греческая авиакомпания Aegean Airlines на несколько месяцев приостановит регулярные полеты в Украину.
Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, пишет отраслевое издание avianews.
Так, регулярные рейсы по единственному маршруту авиакомпании в Украину Киев-Афины не будут выполняться в период с 10 января по 6 апреля 2019 года.
В дальнейшем Aegean Airlines возобновит полеты по данному маршруту с текущей частотой два раза в неделю.
Aegean Airlines вышла на линию Киев-Афины в 2013 году. Изначально полеты выполнялись в аэропорт в Жулянах, но с марта 2016 года авиакомпания перешла в Борисполь.
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