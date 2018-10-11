Крупнейшая греческая авиакомпания приостановила полеты в Украину

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Авиакомпания прекратит полеты до апреля следующего года
Фото: pexels

Авиакомпания прекратит полеты до апреля следующего года

Крупнейшая греческая авиакомпания Aegean Airlines на несколько месяцев приостановит регулярные полеты в Украину.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, пишет отраслевое издание avianews.

Так, регулярные рейсы по единственному маршруту авиакомпании в Украину Киев-Афины не будут выполняться в период с 10 января по 6 апреля 2019 года.

В дальнейшем Aegean Airlines возобновит полеты по данному маршруту с текущей частотой два раза в неделю.

Aegean Airlines вышла на линию Киев-Афины в 2013 году. Изначально полеты выполнялись в аэропорт в Жулянах, но с марта 2016 года авиакомпания перешла в Борисполь.

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