Крупнейшая газодобывающая компания Украины стала менее прибыльной

Государственная газодобывающая компания Укргаздобыча по итогам первого квартала 2018 года сократила чистую прибыль на 6,4% (на 504,3 млн грн) - до 7,3 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (7,8 млрд грн).

Об этом говорится в квартальном отчете компании, передают Українські Новини.

При этом чистый доход от предоставления услуг и реализации продукции увеличился на 4% (на 721,5 млн грн) - до 18,7 млрд грн.

Укргаздобыча получила валовую прибыль в размере 9,6 млрд грн, что на 5,9% (на 599,6 млн грн) меньше, чем за первый квартал прошлого года.

Напомним, что по итогам 2017 года Укргаздобыча увеличила чистую прибыль в 2,6 раза (18,6 млрд грн) в сравнении с 2016 годом - до 30,5 млрд грн.

Укргаздобыча является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины для нужд населения. 100% акций компании принадлежит Нафтогазу.