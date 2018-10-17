Крупнейшая бельгийская авиакомпания совершила первый рейс в Украину

Brussels Airlines выполнила первый рейс в Украину на "дьявольском" самолете

Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии – Brussels Airlines совершила первый рейс в аэропорт Борисполь.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на официальной странице в Facebook.

С сегодняшнего дня рейсы между столицами Бельгии и Украины будут осуществляться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает отраслевой портал ЦТС.

Изначально планировалось, что сегодня прилетит воздушное судно, ливрея которого посвящена мультфильму Смурфики, который в этом году отмечает 60-летие. Однако в аэропорт Борисполь прилетел самолет с регистрационным номером OO-SNA в красной ливрее, соответствующей цветам национальной футбольной сборной Бельгии, именуемой Красными дьяволами. Brussels Airlines является официальным перевозчиком национальной сборной страны. На ливрее самолета также изображен трезубец.

Brussels Airlines – крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии. Является дочерним предприятием компании Deutsche Lufthansa Group, которая полностью выкупила бельгийскую компанию в 2017 году.

Brussels Airlines работает на 62 направлениях в 20 европейских странах, также выполняет полеты в Восточную, Центральную и Западную Африку.