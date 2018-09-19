Крупнейшая бельгийская авиакомпания решила раньше запустить рейсы в Киев

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Первый рейс состоится 17 октября

Первый рейс состоится 17 октября

Авиакомпания Brussels Airlines, дочерняя компания Deutsche Lufthansa Group, начнет полеты в Киев с 17 октября.

Об этом сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Белоруссии, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, передает Интерфакс-Украина.

"Первый рейс состоится 17 октября, будут соединены Брюссель и столица Украины, что для нас очень важно", - сказал он.

По словам Койнзака, Brussels Airlines также летают в Африку, что создает дополнительные возможности для украинцев.

Brussels Airlines – крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии. Является дочерним предприятием компании Lufthansa, которой принадлежат 45% акций холдинга SN Airholding, владеющего Brussels Airlines. Работает на 62 направлениях в 20 европейских странах, также выполняет полеты в Восточную, Центральную и Западную Африку.

Ранее сообщалось, что Brussels Airlines с 18 октября начнет полеты в Борисполь из Брюсселя.

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