Избавились и забыли. Компания из «большой нефтесервисной четверки» окончательно покинула российский рынок 9 сентября, 14:41 Halliburton входит в «большую четверку» нефтесервисных компаний (Фото:Halliburton / Facebook)

Американская корпорация Halliburton, входящая в «большую четверку» нефтесервисных компаний (Weatherford, Baker Hughes, Halliburton и Schlumberger), сообщила об окончательном уходе с российского рынка.

Компания продала свой бизнес в РФ местному менеджменту. Сумма сделки и другие подробности неизвестны.

«Halliburton больше не работает в РФ. Находящаяся в России команда менеджеров теперь владеет и управляет бывшим бизнесом и активами Halliburton в РФ под названием ООО Бурсервис, которое не зависит от Halliburton», — сказано в заявлении компании.

Видео дня

Halliburton занимала около 2% российского рынка нефтесервисных услуг.

В марте компания завила о приостановке деятельности в РФ.

В апреле Halliburton списала все украинские активы из-а полномасштабного российского вторжения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.