Избавились и забыли. Компания из «большой нефтесервисной четверки» окончательно покинула российский рынок
Halliburton входит в «большую четверку» нефтесервисных компаний (Фото:Halliburton / Facebook)
Американская корпорация Halliburton, входящая в «большую четверку» нефтесервисных компаний (Weatherford, Baker Hughes, Halliburton и Schlumberger), сообщила об окончательном уходе с российского рынка.
Компания продала свой бизнес в РФ местному менеджменту. Сумма сделки и другие подробности неизвестны.
«Halliburton больше не работает в РФ. Находящаяся в России команда менеджеров теперь владеет и управляет бывшим бизнесом и активами Halliburton в РФ под названием ООО Бурсервис, которое не зависит от Halliburton», — сказано в заявлении компании.
Halliburton занимала около 2% российского рынка нефтесервисных услуг.
В марте компания завила о приостановке деятельности в РФ.
В апреле Halliburton списала все украинские активы из-а полномасштабного российского вторжения.
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