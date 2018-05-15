Крупная железорудная компания инвестировала почти 750 млн грн в добычу в Украине

Ferrexpo инвестировала в украинские активы почти $28 млн с начала года

Британская Ferrexpo plc в январе-марте 2018 года увеличила инвестиции до почти 749 млн грн (более $27,8 млн) в развитие подконтрольных ей Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

В частности, в январе-марте Ferrexpo инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК) свыше 501 млн грн (более $18,6 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) – свыше 247,9 млн грн (более $9,2 млн).

Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 177 млн грн (более $6,6 млн) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 119 млн грн (более $4,4 млн); компоненты на сумму свыше 205 млн грн (более $7,6 млн), а также затраты на развитие северных месторождений.

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2017 году Ferrexpo вложила свыше 2,7 млрд грн ($100 млн) в развитие подконтрольных ей Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Экспортирует продукцию в Австрию, Словакию, Чехию, Германию, а также Японию, Тайвань, Южную Корею и Китай. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.