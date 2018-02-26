Крупная украинская сеть магазинов проведет размещение облигаций

Национальная сеть Линия магазинов EVA (управляющая компания РУШ) осуществила публичное размещение процентных именных обыкновенных облигаций серии E и серии F в количестве 200 тыс. штук общей номинальной стоимостью в 200 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компанией были выпущены именные, процентные и обычные (необеспеченные) облигации бездокументарной формы существования. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. грн. В общем, в публичном поле размещено 100 тыс. ценных бумаг серии Е суммой 100 млн грн и 100 тыс. - серии F общей стоимостью 100 млн грн.

Так, владельцы облигаций смогут покупать и продавать облигации на вторичных биржевых и внебиржевых рынках ценных бумаг со дня, следующего за днем регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и отчета фондового рынка о размещении облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска облигаций соответствующей серии и получать номинальную стоимость облигаций при наступлении срока их погашения.

Кроме того, владельцы облигаций могут получать процентный доход в виде начисленных процентов на номинальную стоимость облигаций в сроки и в порядке, определенных в проспекте эмиссии и будут иметь право предъявлять эмитенту все или часть облигаций к выкупу в сроки, в порядке и на условиях, определенных в проспекте эмиссии облигаций.

Отметим, что это первое размещение облигаций на украинском рынке среди компаний после кризиса в 2012 году.

"Компания планирует дальнейшее интенсивное развитие, для этого, в том числе, осуществляется новая эмиссия облигаций", - отмечает финансовый директор линии магазинов EVA Лилия Воленко.

По его словам, средства, привлеченные у инвесторов, будут направлены на финансирование развития сети линии магазинов Eva, инвестиционные и текущие расходы, связанные с развитием IT-инфраструктуры и IT-проектов эмитента, финансирование развития интернет-магазина и приобретение товара пополнение оборотных средств.

Первые владельцы могут заключать договор с компанией РУШ с 14 февраля этого года, а датой окончания размещения облигаций определили 11 февраля 2019 года.

Линия магазинов EVA (управляющая компания РУШ) - национальная сеть магазинов с большим ассортиментом товаров для женщин, которая предлагает широкий ассортимент товаров декоративной косметики, парфюмерии, товары по уходу за лицом и телом, бижутерию, аксессуары, товары по уходу за домом и детские товары.

EVA насчитывает более 635 магазинов на всей территории Украины, 30 тыс. ассортиментных позиций, 37 собственных торговых марок, более 7,5 тыс. сотрудников.