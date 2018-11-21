Крупная сингапурская агрокомпания открыла офис в Украине

Сингапурская аграрная компания Agrocorp открыла офис в Украине
Об этом свидетельствуют данные Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, передает Интерфакс-Украина.
Украинская "дочка" зарегистрирована 17 октября 2018 года, собственником является Agrocorp International PTE LTD. Директор новосозданного предприятия – Юрий Климпуш. Уставный капитал составляет 698,2 тыс. грн.
Agrocorp International основана в 1990 году, занимается торговлей и переработкой агрокультур, в частности, пшеницы, риса, масличных, сахара, хлопка и орехов. Компания имеет 22 представительства в 13 странах, торгует в более чем 30 странах. Объемы продаж превышают 9,4 млн. тонн товаров, доходы – более $3 млрд.
Agrocorp начала бизнес по переработке в 2012 году в Канаде, в настоящее время имеет 8 заводов в четырех странах, общая мощность – 700 тыс. тонн.
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