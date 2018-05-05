Крупная сеть супермаркетов наметила существенное расширение в Киеве

Сеть розничной торговли Новус Украина планирует до конца 2018 года открыть семь новых магазинов в Киеве.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно информации компании, сеть Novus в апреле расширилась до 39 торговых точек.

Напомним, что осенью 2017 года ЕБРР открыл сети Новус кредитную линию в размере до $25 млн сроком на семь лет для поддержки расширения сети супермаркетов. Кроме того, по информации ЕБРР, Novus получит грант на $0,5 млн на поддержку энергосберегающих технологий.

Сеть продуктовых супермаркетов Novus развивает компания BT Invest. Последняя была создана в 2008 году бывшими акционерами компании Сандора Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом.

Комапния включает 39 магазинов, холдинг Stolitsa Group, реализующий проекты недвижимости в Киеве и Киевской области, и выступает инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville. Кроме того, BT Invest имеет в собственности бизнес-центр в Литве и вместе с украинскими партнерами реализует новый инфраструктурный проект – морской порт в Николаеве.