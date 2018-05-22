Крупная сеть АЗС уплатила штраф за бензиновый сговор

Компания Параллель-М уплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) еще в октябре 2016 года штраф в почти 3 млн грн (с учетом пени) за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом сообщил директор сети Христо Иванчев, передает enkorr.

"Мы его (штраф – ред.) уже заплатили. Мы прошли все этапы обжалования, все инстанции, решение все равно было не в нашу пользу. Мы выполнили решение суда", – сказал глава компании.

Он добавил, что компания не согласна с выводами комитета, поскольку ни с кем в ценовой сговор не вступала. "Не было сговора, мы ни с кем не договаривались и не договариваемся по цене", – подчеркнул Иванчев.

Напомним, в октябре 2016 года АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на 204,3 млн грн за согласованные антиконкурентные действия на рынке.

В частности, компания ОККО Нефтепродукт получила крупнейшее наказание в размере 77,8 млн грн. Две компании, связанные с деятельностью сети АЗС WOG – Золотой экватор и ВОГ Ритейл – были оштрафованы на 16,2 млн грн и 54,3 млн грн соответственно. Альянс Холдинг – на 39,7 млн грн, АМИК Украина – на 12,5 млн грн, СОКАР Петролеум – на 2,5 млн грн и Параллель – на 1,4 млн грн.

Параллели была начислена пеня в размере 1,4 млн грн. То есть суммарно компания уплатила АМКУ почти 2,9 млн грн.