Крупная сеть АЗС собралась инвестировать миллионы в обновление 50 заправок

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Укрнафта собралась инвестировать около 400 млн грн в ребрендинг АЗС
Фото: пресс-служба Укрнафты

Укрнафта собралась инвестировать около 400 млн грн в ребрендинг АЗС

Компания Укрнафта намерена инвестировать около 380 млн грн в реконструкцию и ребрендинг 50 автозаправочных станций.

Об этом сообщил глава компании Марк Роллингс, передает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем провести ребрендинг 50 АЗС и около 380 млн грн потратить на это", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что к настоящему времени компания уже закончила ребрендинг пяти АЗС, а дальнейшие работы будут проводиться поэтапно с одновременным анализом результатов работы уже ребрендированных станций.

"Если все будет хорошо, то мы выйдем на реконструкцию 80-100 станций в год и около 70% сети (в целом сеть Укрнафты насчитывает 537 АЗС - НВ), а пройдет ребрендинг за 2-2,5 года", - сказал Роллингс.

По словам главы Укрнафты, часть станций, которые не обеспечивают необходимую прибыльность, реконструировать в текущем формате нет смысла, поэтому компания рассмотрит вариант их замены на контейнерные (без персонала), либо же другие варианты.

По итогам реконструкции и ребрендинга, Укрнафта рассчитывает увеличивать продажи топлива на соответствующих АЗС на 15-20%, при этом компания планирует и дальше оставаться в эконом-сегменте, заход в премиум-сегмент не планируется, подчеркнул глава правления компании.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).

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