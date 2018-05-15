Крупная немецкая корпорация уходит из Украины из-за коррупции

Транснациональная корпорация Peter Cremer GmbH заявила о желании выйти из состава учредителей терминала Терминал-Укрпищесбытсырье (Терминал-УПСС).

Об этом сообщили представители компании, передают Украинські Новини.

Причиной ухода в корпорации назвали невозможность ведения бизнеса в Украине из-за сложных и непрозрачных методов ведения бизнеса и затягивания процедур со стороны разрешительных органов.

Кроме того, отмечается, что немецкая компания с пессимизмом смотрит на инвестиционный потенциал Украины. По мнению ее представителей, большую часть времени предприниматель тратит на согласование, на получение подписей, на то, чтобы попасть в какой-то кабинет, которое в итоге может продолжаться годами.

По словам главы компании Терминал-УПСС Дмитрия Фалько, запуск многомиллионного инвест-проекта с участием немецкой компании затянулся на годы, по причине бюрократических и юридических препятствий со стороны разрешительных органов.

"На отведение земельного участка под подъездную железнодорожную ветку у нас ушло 7 лет! У меня есть подписи всех премьер-министров и исполняющих обязанности за этот период, включая (Владимира, - ред.) Гройсмана. Следующей инстанцией может быть только президент (Украины Петр, - ред.) Порошенко. О каком строительстве может идти речь, когда в XXI веке нужно потратить 6-7 лет на оформление земли? Это делает нас не конкурентоспособными как страну", - сказав Фалько.

Также отмечается, что проект предполагает строительство 3 перегрузочных комплексов, развитие железнодорожного хозяйства, создание подходного канала и операционной акватории. Инвестиции, только на первом этапе, могут составить более $60 млн, что позволит увеличить грузооборот до 3,5 млн тонн в год, создать дополнительно 300 рабочих мест. При этом отчисления в бюджеты всех уровней возрастут на более чем 80 млн грн в год.

Напомним, что в феврале 2018 года стало известно, что Украина поднялась на одну позицию выше в Индексе восприятия коррупции.