Крупная мировая контейнерная компания решила запустить сервис через одесский терминал

Японская контейнерная линия Ocean Network Express (ONE), начиная с апреля текущего года, открывает сервис в Украине через Контейнерный Терминал Одесса (КТО) в Одесском порту.

Об этом сообщил исполнительный директор по коммерции Игорь Яровенко, передает Интерфакс-Украина.

В компании отметили, что контракт уже подписан.

В Одесском порту считают, что несмотря на объявленный переход с апреля 2018 года в порт Южный сервиса компании Maersk, объемы которой составляют около 10% всех обрабатываемых КТО контейнеров, терминал не потеряет в грузопотоке и нарастит объемы в 2018 году.

Отметим, что в январе-феврале 2018 года грузооборот КТО составил 52,4 тыс. TEU, что на 16,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Кроме того, в прошлом году терминал привлек новых клиентов, таких как Yang Ming, Cosco Shipping Lines.

Контейнерный Терминал Одесса является дочерним предприятием HHLA International GmbH, входит в группу одного из ведущих в Европе логистических холдингов – немецкой компании HHLA AG (Гамбург).

С 2010 года компания осуществляет строительство нового контейнерного терминала на Карантинном молу совместно с АМПУ.

Контейнерная линия ONE образована в 2017 году в результате объединения трех ведущих японских контейнерных линий - MOL, NYK, K Line и является шестой по величине в мире с вместимостью флота 1,4 млн TEU.