Крупная китайская телеком-компания сменила руководство из-за санкций США

Китайская телекоммуникационная компания ZTE Corp сменила руководство компании, включая главного исполнительного директора.

Об этом говорится в материалах направленных ZTE Гонконгской фондовой бирже, передает Интерфакс.

Совет директоров единогласно проголосовал за увольнение Чжао Сяньмина с поста CEO. Его сменит президент телекоммуникационного и облачного подразделения Сю Цзыян.

Компания также сменила пятерых топ-менеджеров, в том числе финансового директора, и пообещала, что никто из них не будет занимать должность в ZTE, пишет Financial Times. Новым CFO стала вице-президент финансового департамента Ли Ин.

Напомним, в апреле 2018 года китайская компания ZTE заявила, что прекратила "крупную операционную деятельность" после того, как администрация Трампа запретила ей использовать компоненты, произведенные в Соединенных Штатах. ZTE прекратила "основные операции". На заводе ZTE в Шэньчжэне было остановлено производство. Торговля акциями ZTE была приостановлена ​​на несколько недель.

Апрельский запрет был введен после того, как компания в Шэньчжэне признала, что, хотя она уволила четырех старших сотрудников, которые участвовали в первоначальных нарушениях, она не наказала 35 других, несмотря на заверения об обратном.

В начале июня министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что ZTE должна будет выплатить рекордный штраф в размере $1 млрд в рамках урегулирования дела по запрету торговли с компаниями из США.

Позже стало известно, что ZTE подешевел на $3 млрд после того, как согласился выплатить американскому правительству штраф в размере $1,4 млрд.

ZTE - китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.