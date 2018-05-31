Крупная китайская компания задумала построить в Украине новый цементный завод

Китайская компания Anhui Conch Cement Company Limited заинтересована в строительстве цементного завода, технопарка строительных материалов и инвестировании в туристическую сферу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского облсовета.

Данные вопросы обсуждались на встрече председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского с представителями китайского бизнеса с участием торгового консула Генерального консульства КНР в Одессе. Кроме того, участие принимал украинский филиал Китайской металлургической строительно-инжиниринговой корпорации.

Областной совет Одессы выразил готовность рассмотреть все инвестиционные предложения китайских бизнесменов в формате предоставленных бизнес проектов.

Китайская металлургическая строительно-инжиниринговая корпорация – одна из крупнейших компаний Китая. Занята в строительстве промышленных и гражданских объектов на территории Китая и за рубежом.

Anhui Conch Cement Company Limited занимается производством и продажей цементного и товарного клинкера. Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, включая США и страны ЕС.