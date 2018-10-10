Крупная итальянская компания передумала развивать добычу сланцевого газа в Западной Украине

НАК Надра Украины намерена выкупить 50%-ю долю итальянской Eni в компании Захидгазинвест (Львовская обл.), в которой ей уже принадлежит 35%, а еще 15% владеет британская нефтегазовая компания Cadogan.

Об этом говорится в повестке заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 10 октября, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что комитет будет рассматривать концентрацию НАК свыше 50% в Захидгазинвест. Также АМКУ рассмотрит возможность приобретения Захидгазинвест свыше 50% в коломыйской нефтегазовой компании Дельта, 100% которой владеет Cadogan.

Согласно данным Геоинформ Украины, Захидгазинвест принадлежат пять лицензий на добычу углеводородов на Куринной, Яковлевской, Филимоновской и Сандугеевской площадях (в т.ч. по всем площадям – сланцевый газ), а также Дебеславецкое месторождение.

Напомним, Eni купила 50,01% акций Захидгазинвест в 2012 году. На то время Захидгазинвест располагала лицензиями на разработку девяти месторождений сланцевого газа в Западной Украине общей площадью около 3,8 тыс. кв. км, являющихся продолжением польского Люблинского бассейна.

Компания Eni - один из стратегических партнеров "Роснефти" в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей.