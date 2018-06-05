Крупная французская агрокомпания решила создать украинский гибрид кукурузы

Селекционеры компании MAS Seeds – украинской "дочки" французской кооперативной группы Maïsadour – решили создать полностью украинские гибриды кукурузы.

Об этом сообщил генеральный директор компании MAS Seeds Украина Ромен Дестйо, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы хотим контролировать все процессы селекции именно в Украине. В селекционном питомнике кукурузы на Киевщине ... через пять лет будут зарегистрированы гибриды 100% украинской селекции", - сказал он.

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В настоящее время используется французская генетика - родительские компоненты, привезенные из Франции, а семена выращиваются в Украине, однако созданные украинские гибриды будут адаптированы под местные климатические условия и почву.

По его словам, сумма инвестиций в R&D станцию (научно-исследовательской станции в селе Великая Александровка, Киевская обл.) составила примерно $1 млн.

MAS Seeds - бренд семенной компании Maïsadour Semences S.A, дочерней компании французской кооперативной группы Maïsadour. Занимается селекцией и производством семян ключевых сельскохозяйственных культур. Торговый оборот MAS Seeds составляет EUR140 млн, из которых 85% генерируется за пределами Франции.

MAS Seeds Украина - наибольший зарубежный филиал компании открылся в 2007 году. Включает коммерческий, производственный, селекционно-исследовательский, административный отделы, завод по производству семян премиум-класса, научно-исследовательские станции в Киевской та Днепропетровской областях.

Компания MAS Seeds в настоящее время занимает менее 5% на украинском рынке семян, однако в течение 10 лет намерена достичь 10%.