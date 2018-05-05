Крупная европейская авиакомпания открыла дополнительный рейс в Киев

Lufthansa будет чаще летать в Киев

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa — один из крупнейших в Европе — с 1 мая увеличила частоту полетов между Киевом и Франкфуртом.

Об этом сообщили в пресс-службе Lufthansa, пишет avianews.com.

Теперь компания выполняет по этому маршруту три рейса в день за исключением суббот — в этот день полеты выполняются с прежней частотой два раза в день.

Дополнительные третий ежедневный рейс между основным аэропортом Франкфурта и киевским аэропортом Борисполь предусматривает вылеты в 13:50 из Франкфурта и в 18:05 из Киева.

Ранее немецкий авиаперевозчик планировал увеличить частоту полетов с 25 марта.

"Поскольку переговоры (о расширении квоты на полеты, — ред.) заняли больше времени, чем ожидалось, мы отложили начало полетов по дополнительным частотам на май 2018 года", — сообщили в Lufthansa.

Увеличение полетов на линии стало возможным после того, как в конце марта Украина и Германия договорились об увеличении квоты на полеты на маршрутах Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен и Киев-Берлин почти в два раза — с 28 до 52 рейсов суммарно по трем маршрутам в неделю для каждой из сторон.