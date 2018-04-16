Крупная частная компания увеличила добычу нефти и газа в Украине

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине – Укрнефтебурение в первом квартале 2018 года увеличила добычу газа 16%, а нефти – на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, добыча газа за первые три месяца этого года выросла до 111 млн. куб. м. Добыча нефти/конденсата выросла до 14 тыс. т.

По недавно запущенному компанией Сахалинскому месторождению добыча газа увеличена на 17% (+23,4 млн. куб. м) до 159 млн. куб. м, конденсата – на 33% (+4 тыс. т) до 16 тыс. т.

"2-й квартал будет более продуктивным: мы планируем освоить минимум 2 скважины, а также провести капитальный ремонт скважин существующего фонда", - отметил председатель правления Укрнефтебурения Михаил Бакуненко.

Укрнефтебурение – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутскиий район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные инефтегазовые скважины.

В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Напомним, что в 2017 году Укрнефтебурение увеличила добычу газа на 51%, а рост добычи нефти составил 48%.