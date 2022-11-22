«В энергетике плановая катастрофа». Игорь Тынный об электроэнергии, российском вторжении, бизнесе и полувоенном коммунизме в госуправлении 22 ноября, 20:30 Эксклюзив НВ Игорь Тынный считает, что предпосылки для катастрофы в энергосистеме Украины формировались годами (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

НВ Бизнес пообщался с бизнесменом Игорем Тынным о кризисной ситуации в украинской энергетике, путях ее решения и ответственных за происходящее.

Игорь Тынный — украинский бизнесмен, один из самых известных игроков в сегменте возобновляемой энергетики, который много лет назад сделал ставку на малые гидроэлектростанции. Позже вместе с бизнес-партнерами построил несколько солнечных и биогазовых электростанций. В сферу его влияния входит около сотни юридических лиц не только в энергетике, но и в ресторанном бизнесе, сфере переработки мусора, легкой промышленности и других направлениях.

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В разговоре с журналистом НВ Бизнес он акцентирует, что вообще не имеет активов за границей, хоть и любит путешествия. Но работа исключительно в Украине, не мешает Тынному уже несколько лет активно и публично критиковать действующую власть, хотя против него заведено несколько уголовных дел. При этом бизнесмен не видит себя в политике. Говорит, что не с кем идти в этот процесс.

НВ Бизнес решил пообщаться с Игорем Тынным о кризисе в энергетике Украины, ответственных за него и перспективах разрешения. Предприниматель также рассказал о ситуации в собственном бизнесе, помощи ВСУ и деловых партнерах. Единственное, о чем он отказался говорить, — ситуация на активах, которые попали в зону оккупации.

Мы встретились в одном из его киевских ресторанов, оборудованных системами автономного энергоснабжения, потому что в его офисе в это время было плановое отключение электроэнергии.