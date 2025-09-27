В Кривом Роге почти 350 тысяч человек зависели от котельной, оборудование которой работало с 1945 года

Криворожская ТЭЦ меняет оборудование которое проработало без замены с 1945 года (Фото: Криворожская теплоцентраль)

Котельная АО Криворожская теплоцентраль, обеспечивающая теплом более 345 тыс. жителей северной части города, проходит капитальный ремонт в рамках подготовки к отопительному сезону .

«Специалисты предприятия меняют пароперегреватели двух паровых котлов, возраст которых достиг уже 80 лет. Также продолжается монтаж конвективных пакетов на водогрейных котлах, что позволит обеспечить необходимый температурный режим теплоносителя даже при низких температурах внешнего воздуха», — сообщили в Криворожской ТЭЦ.

Отмечается, что также устанавливают насосы солевого раствора и раствора фосфатов.

«Современные энергоэффективные насосы немецкого производства обеспечат качественную водоподготовку и поддержку водно-химического режима», — добавили в компании.

Параллельно ТЭЦ готовит к зиме и другие объекты — сейчас капитальный ремонт проводят сразу на десяти котлах по всему городу.

Как сообщалось, Криворожская ТЭЦ в 2021 году была передана в управления группе Нафтогаз — до того обсуждались планы выставить ее на приватизацию.

Как уточняет Интерфакс-Украина, вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что по состоянию на середину сентября уровень готовности трубопроводов тепловых сетей Криворожской ТЭЦ составляет примерно 60%, но до начала отопительного сезона будут выполнены все необходимые работы, на которых задействовано более 100 ремонтно-восстановительных бригад.