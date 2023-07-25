Принципы криптоинвестора: как построить успешный бизнес, который не только зарабатывает, но и помогает 25 июля, 15:21 Позиция Владимир Носов, генеральный директор WhiteBIT

Почему философия и принципы компании — это базовое правило для крупного бизнеса? Что может определить успех, если вы планируете выходить на криптовалютный рынок? Почему масадопшен криптовалют — это лишь вопрос времени, и как нам в этом поможет криптообразование? Зачем бизнесу не только зарабатывать, но и отдавать? Об этом и не только читайте в колонке основателя и CEO одной из крупнейших криптовалютных бирж Европы WhiteBIT Владимира Носова.

5 лет назад WhiteBIT был малоизвестным криптовалютным стартапом украинского происхождения. Сегодня же мы одна из крупнейших криптовалютных бирж Европы. Нам доверяют пользователи из многих стран мира, а ежедневный объем торгов на WhiteBIT составляет более $2,5 млрд. Мы создали целую экосистему криптовалютных продуктов и последовательно реализуем нашу глобальную миссию — массовое распространение блокчейн-технологии и криптовалют в мире.

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Главной причиной успеха являются принципы, которые WhiteBIT и я лично исповедуем в своей бизнес-деятельности. Их условно можно назвать принципами криптоинвестора. Вот главные из них:

1. Сформулируйте философию компании и неукоснительно следуйте ей

От того, что вы закладываете в основу своего дела, зависит его результат и успех. Так работает большой бизнес. Философия и принципы деятельности — краеугольные камни, вокруг которых вращаются все бизнес-процессы. В WhiteBIT главное правило — прозрачность. Этот принцип заложен и в название, ведь «white» — белый. В нашем случае еще и чистый, понятный, прозрачный, честный. Мы работаем только так и не иначе.

Честность и прозрачность перед собой, командой, пользователями, рынком, регуляторами, партнерами — это базис нашей работы. Соблюдение этого принципа формирует доверие к компании и ее репутацию. Репутация открывает новые возможности и перспективы.

Именно благодаря доверию и репутации WhiteBIT вышла на новые рынки, расширила свои международные представительства и сеть криптопартнерств.

Философия и принципы — сверхважны для успешного бизнеса. Главное правило — никогда их не нарушать. Даже если речь идет о супервыгодном сотрудничестве, но оно нарушает наши принципы, — нам не по пути. Да, есть шанс получить определенную краткосрочную выгоду, но предав свои принципы, вы 100% потеряете на длинной дистанции и в итоге проиграете.

2. Инвестируйте в безопасность своего криптопродукта

Безопасность биржи — это первое, на что обращают внимание пользователи. Никто не придет на биржу, которую хакнули. Никто вам не доверит свои средства, если вы не можете их сохранить. Поэтому инвестиция в безопасность, постоянное совершенствование сервисов — это просто must have для любого игрока криптоиндустрии.

WhiteBIT уделяет безопасности своих сервисов ключевое внимание. Мы противодействуем хакерским атакам с WAF, придерживаемся стандартов Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF), проверяем активы с помощью AML-системы, храним 96% активов на холодных кошельках. С точки зрения технических инцидентов, биржа WhiteBIT работает, как швейцарские часы. И мы этим гордимся.

Недавно WhiteBIT вышла на рынок Польши и получила регистрацию провайдера виртуальных валют Банка Испании. Это очередное подтверждение того, что наш продукт соответствует множеству сложнейших международных требований и правил и при этом становится доступным все большему количеству людей. И опять же, выход на новые рынки — это о доверии, репутации, философии и наших принципах. В большом бизнесе все связано и все имеет значение.

Фото: Владимир Носов, CEO WhiteBIT

3. Разрабатывайте собственный продукт самостоятельно

Главное отличие WhiteBIT от других криптобирж в том, что мы все свои продукты разрабатываем инхаус. Самостоятельно с полным циклом. У нас сегодня в штате примерно 220 разработчиков. Для примера, у крупнейшей криптобиржи США Coinbase — 85. Умение разработать собственный продукт — тот фактор, который формирует разницу между биржами и является несомненным преимуществом. Это важно с точки зрения стратегии и планирования. Наши шаги и планы расписаны на 1,5 года вперед.

Мы бы вполне могли выпускать ланчпады по 10 раз в день, но мы за качество, а не скорость. WhiteBIT разрабатывает продукт, тестирует его, проводит внутренний аудит, потом внешний, и только после этого мы выпускаем его в релиз. Например, уже более двух месяцев мы проводим открытый testnet собственной сети WB Network, чтобы наладить стабильную работу для запуска mainnet.

Умение разрабатывать собственный уникальный продукт превращает биржу из просто площадки для купли-продажи в нечто большее. То, что объединяет вокруг себя единомышленников и расширяет криптокомьюнити.

4. Инвестируйте в криптообразование

Масадопшен технологии блокчейн и криптовалют в мире — это вопрос времени. Он безальтернативен. Криптовалюта все больше и глубже будет проникать во все привычные нам сферы жизнедеятельности человека. Для современной молодежи биткоин станет новым золотом. И для того, чтобы понимать, что с этим делать, — нужны знания. Потому что знания о блокчейне сегодня — это существенные лично для каждого перспективы завтра.

Именно поэтому чрезвычайно важно развивать и поддерживать образовательные проекты о блокчейне и криптовалютах. Собственно, это одна из весомых составляющих деятельности WhiteBIT.

Мы системно создаем условия для молодого поколения научиться финансовой грамотности, новейшим технологиям и быть конкурентоспособными на мировом уровне. Вместе с Киево-Могилянской академией мы разработали и ввели магистерскую сертификатную программу «Блокчейн технологии». А вместе с Минцифры и партнерами по индустрии запустили бесплатный курс по криптограмотности на платформе Дія.Освіта. В коллаборации с трейдинговыми партнерами мы открыли первый в Украине криптоковоркинг «Digital Traders Hub» — платформу для офлайн-обучения по трейдингу.

Инвестиция в образование для криптокомпаний сегодня — это также дополнительная возможность найти топового специалиста завтра. Поверьте, с развитием массовой интеграции криптовалют дефицит таких специалистов будет только расти.

5. Стройте социально ответственный бизнес

Любой крупный бизнес должен быть социально ответственным. Для меня это аксиома. Суть в том, чтобы не только зарабатывать, инвестировать и развиваться, но и отдавать. Бизнес «с человеческим лицом» — это не опция, а формула, которая должна стать для всех нормой. По крайней мере, я именно так это понимаю.

Способов реализовать этот принцип множество: благотворительность, меценатство, социальные проекты и т. д. — главное желание. Возможности обязательно найдутся.

Мы в WhiteBIT неуклонно придерживаемся этого принципа. Сегодня работаем над расширением масштабов и форматов помощи Украине и украинцам. Привлекаем партнеров, кооперируемся, сотрудничаем с государственными органами, донатим, оказываем гуманитарную помощь, имеем прямой контакт со многими военными подразделениями и обеспечиваем их необходимым. Стоять в стороне — не наша позиция. Это вообще не позиция, и она мне, честно говоря, не понятна.