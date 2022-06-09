Двигайся и зарабатывай: как это работает — главный тренд 2022 года Move to Earn 9 июня, 18:06 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Move to Earn

Сегодня происходит активная цифровая трансформация общества, с каждым днем криптовалюта все больше интегрируется в повседневную жизнь, изменяя ее во всех областях. Поэтому массовое принятие криптовалюты уже не кажется далеким будущим, а становится вполне реальной перспективой.

Эта индустрия активно развивается по всему миру, в частности, и в Украине. Все больше лидеров мнений и влиятельных людей инвестируют в криптовалюту, что в свою очередь стимулирует рост уровня доверия к индустрии среди обычных людей. Поэтому криптовалюта уверенно становится мейнстримом и собирает вокруг себя все больше поклонников.

Так, согласно исследованиям Chainalysis, Украина вошла в первую тройку стран по принятию криптовалют.

Сегодня существует много механик заработка на криптовалюте, кроме торговли и централизованных инвестиций в крипту. Это направления Move to Earn и Learn to Earn.

В основе каждого из них — монетизация определенных действий для заработка криптовалюты.

Да, Learn to Earn механика позволяет зарабатывать криптовалюту на изучении, например, английского языка.



Но сегодня более подробно расскажем о тренде более спортивном, а именно — Move to Earn.

Что такое Move-to-Earn и как это работает?

Move to Earn («двигайся-чтобы-зарабатывать») — инициатива крипторынка, призванная поощрять пользователей больше двигаться и зарабатывать на этом криптовалюту. Сегодня этот тренд активно набирает популярность и в Украине.

Стремительное развитие технологий и диджитализация не могли не повлиять и на игровую индустрию.

Сегодня в мире набирают популярность Move to Earn игры, где игрок получает вознаграждение за то, что выполняет определенные спортивные активности.

Move to Earn игра STEPN

Существует несколько приложений, которые позволяют заработать криптовалюту во время занятий спортом, что является дополнительным стимулом для тренировок. Самая популярная среди них — STEPN — первая в мире Move-to-Earn NFT-игра, которая стала безумно популярной.

Кстати, STEPN занимает вторую позицию среди приложений в категории Здоровье и Fitness в App Store в Украине.

Игровое приложение STEPN построено на основе блокчейна Solana. В игре пользователь покупает NFT кроссовки и зарабатывает криптовалюту на пробежках в реальной жизни (бегать нужно со смартфоном, включив GPS).

NFT-кроссовки имеют разные характеристики (износ, комфорт и шкалу энергии) и отличаются по цене (одна пара, в среднем, стоит от $300). Чем активнее пользователь, тем больше его заработок в виде токенов внутренней валюты GST.

По отзывам игроков STEPN, пользователям удается «заработать» от эквивалента 40$ за день спортивной активности, что зависит от количества кроссовок и их параметров.

Образовательная платформа

Учитывая огромную волну популярности этого криптонаправления, крупнейшая в мире криптобиржа Binance решила совместно со STEPN создать образовательную платформу, где организаторы будут разъяснять, как работает формат Move to Earn и будут дарить призы за активное участие в образовательной промо-кампании.

Присоединяйся к главному тренду современности, объединяющему активных, энергичных и решительных людей — Move to Earn! Это будущее, которое уже наступило. Мир меняется, меняйся вместе с ним!

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