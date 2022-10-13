«Путин намеки давал». Кремль заявил о попытке подорвать Турецкий поток и задержании «диверсантов» 13 октября, 16:29 Дмитрий Песков (Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters)

«Некие силы» пытались подорвать газопровод Турецкий поток, несколько человек арестованы.

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, […] они посягали уже и на Турецкий поток. Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал Песков журналистам 13 октября.

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10 октября, в день террористического обстрела Украины российскими ракетами, Владимир Путин уже заявлял о попытке подрыва Турецкого потока, обвинив в его подготовке власти Украины.

Как известно 26 сентября в результате взрывов были разрушены газопроводы Северный поток-1,2.

При этом эксплуатацию Северного потока-1 Газпром прекратил под выдуманными предлогами с конца августа, а Северный поток-2 так и не был запущен в эксплуатацию. По мнению властей ФРГ, поврежденные нитки газопроводов уже никогда не смогут быть использованы.

Расследованием причин взрывов занимаются власти Швеции, Германии и Дании. Премьер-министр Швеции заявила, что РФ к расследованию допущена не будет.

В подрыве Северных потоков Путин сначала обвинил «англосаксов», но 12 октября российский диктатор заявил, что «главными бенефициарами диверсий на Северный потоках» стали США, Польша и Украина.

Параллельно с этим Путин предложил перенаправить поставки газа в Европу, который уже невозможно поставлять по Северному маршруту, через Турцию.

Но еще раньше возможности Южного газового коридора для увеличения поставок в Европу предложил использовать президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он предложил за пять лет увеличить поставки минимум вдвое.

Газопровод Турецкий поток связывает Анапский район Краснодарского края РФ по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Его длина составляет около 1100 км, мощность двух ниток — 31,5 млрд кубометров в год.