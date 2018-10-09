Кредиторы пошли судом на "дочек" крупного производителя молочных продуктов в Украине

Синдикат банков Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG и Raiffeisen Bank обратились в Хозяйственный суд Киева с иском к компании Рось, которое является дочерным предприятием группы Милкиленд о взыскании залога по синдицированному кредиту от сентября-2012 года.

Об этом говорится в сообщении Milkiland NV на Варшавской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что компания получила 12 судебных исков аналогичного характера от Raiffeisen Bank International AG в отношении других пяти украинских дочерних компаний Milkiland Group, в том числе Агролайт, Консалтинговая фирма Прометей, Черниговский молочный завод, Аромат и МалКа-транс. Данные иски были направлены в хозсуды Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Сумской областей.

Общий объем позывных исков и требований на взыскание залога составляет €69,4 млн в эквиваленте, отметили в компании.

Согласно сообщению Milkiland NV, группа продолжает переговоры с кредиторами по урегулированию задолженности компании.

Напомним, что в сентября-2018 Милкиленд повторно реструктуризировал задолженность перед польским Pekao Bank.

Группа компаний Милкиленд - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,3 млн тонн молока в год. В Украине группе Милкиленд принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками Добряна и Коляда.

Милкиленд завершила первое полугодие 2018 года с чистым убытком в размере €2,5 млн против €1,6 млн чистой прибыли за аналогичный период 2017 года. Консолидированная выручка Милкиленда в январе-июне сократилась на 11,1% - до €66,1 млн, EBITDA - на 29,3%, до €3,5 млн.